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Врач объяснила, чем опасны «стратегические запасы» круп для дома

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Врач объяснила, чем опасны «стратегические запасы» круп для дома

Москва, 20 марта. Закупать «стратегические запасы» круп для дома не стоит, поскольку эти продукты имеют определенные сроки годности. Об опасностях хранения большого количества круп предупредила кандидат биологических наук, врач патоморфолог и паразитолог Елена Чернышева.

Она рассказала, что крупа, которая долго лежит, увлажняется, и это может привести к появлению плесени. Кроме того, при неправильном хранении в крупах часто заводятся жуки и мошки, откладывающие личинки. Также продукты привлекают грызунов.

«Крупы важно хранить в проветриваемых помещениях и в целостных упаковках», — отметила паразитолог.

По словам Чернышевой, если насекомые завелись в одной упаковке, то и остальные запасы вряд ли получится спасти. Дело в том, что паразиты мигрируют, а мошки способны прогрызать упаковку и перебираться в соседние мешки.

«Если вы нашли жучков или мошек в одном месте, придется выкинуть все, что стояло рядом. Можно просеять и прожарить крупу, но лучше все же от такого продукта избавиться», — сказала врач в эфире радио Sputnik.

Напомним, россияне начали массово скупать крупы и другие товары на фоне распространения коронавируса. Ранее был составлен рейтинг товаров, которые в последнее время пользуются повышенным спросом в России. В топ ожидаемо вошли крупы, макароны, а также туалетная бумага.

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Источник: Радио Sputnik
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