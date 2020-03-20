Доктор Мясников назвал срок спада эпидемии коронавируса

Москва, 20 марта. Главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников заявил о скором спаде эпидемии коронавируса. По его прогнозу, необходимость соблюдения коронавируса потребуется примерно до середины апреля.

По мнению врача, паника из-за коронавируса абсолютно необоснованна, потому что индивидуальные риски заражения равны нулю. При этом он не исключил, что вторая вспышка COVID-19 может произойти уже осенью, потому что коронавирусная инфекция вызывает острое респираторное заболевание, являющееся сезонным явлением.

Напомним, по последним число заразившихся коронавирусом составило 244 523. Случаи заболевания были зафиксированы в 160 странах.

По мнению главного эпидемиолога Китая Чжуна Наньшаня, пандемию коронавируса Covid-2019 получится остановить к июню, но только при условии, что страны с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией предпримут все необходимые меры. Как уточняет НСН, 19 марта в КНР, где изначально произошла вспышка коронавирусной инфекции, были зафиксированы только ввозные случаи заражения.

Во Всемирной организации здравоохранения центром пандемии коронавируса считают Италию. Там число заболевших составляет более 41 тыс. человек. Более трех тысяч заболевших скончались.

В России за последние сутки зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом. Девять человек выздоровели. Смертей от коронавируса не зафиксировано.