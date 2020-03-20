Курс доллара упал на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 20 марта. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу снизился до 78,1 рубля. По сравнению с показателем закрытия американская валюта упала на 1,3%, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10.05 по московскому времени американская валюта находилась на уровне 78,26 рубля, европейская валюта торговалась по 84,07 рубля.

Индекс Московской биржи на открытии торгов увеличился по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии на 5,1%, до 2391,9 пункта, свидетельствуют данные площадки на 10.03 по Москве.

Индекс РТС вырос на 6,7% и составил 963,02 пункта.

Напомним, курсы евро и доллара по отношению к рублю взлетели после обвала нефтяного рынка. Падение цены нефти произошло в связи с провалом на переговорах ОПЕК+ о сокращении добычи ресурса на фоне коронавируса.