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Курс доллара упал на открытии торгов Мосбиржи

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Курс доллара упал на открытии торгов МосбиржиМосква, 20 марта. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу снизился до 78,1 рубля. По сравнению с показателем закрытия американская валюта упала на 1,3%, свидетельствуют данные торговой площадки. 

К 10.05 по московскому времени американская валюта находилась на уровне 78,26 рубля, европейская валюта торговалась по 84,07 рубля. 

Индекс Московской биржи на открытии торгов увеличился по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии на 5,1%, до 2391,9 пункта, свидетельствуют данные площадки на 10.03 по Москве. 

Индекс РТС вырос на 6,7% и составил 963,02 пункта.

Напомним, курсы евро и доллара по отношению к рублю взлетели после обвала нефтяного рынка. Падение цены нефти произошло в связи с провалом на переговорах ОПЕК+ о сокращении добычи ресурса на фоне коронавируса. 

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Источник: Московская биржа
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