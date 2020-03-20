Москва и Минск обсудили меры по возвращению граждан из-за рубежа

Москва, 20 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили по телефону совместные усилия по возвращению граждан двух стран из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса. Соответствующую информацию передает МИД РФ по итогам прошедшей накануне беседы.

«Обсуждены вопросы взаимодействия России и Белоруссии в борьбе с распространением коронавируса, включая координацию усилий по возвращению российских и белорусских граждан на родину из третьих стран», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее в Министерстве иностранных дел Белоруссии проинформировали, что в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым Владимир Макей попросил содействия Москвы в решении вопросов, связанных с возвращением белорусских туристов из-за рубежа.

Напомним, 18 и 19 марта произошло «массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян», которые пытаются вернуться на родину. Данные в соцсетях «доказывались» скринами с сайтов-агрегаторов. «Аэрофлот» сообщил, что отслеживает фейки о баснословных ценах на билеты.

Главные тревоги российских туристов на фоне распространения коронавируса связаны с возвратом авиабилетов. Как сообщает сервис бронирования билетов Aviasales, нужно регулярно следить за сообщениями авиакомпании, так как чтобы вернуть деньги за билет, нужно дождаться официального заявления об отмене рейса.