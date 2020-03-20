Нарколог Шуров рассказал о полезных свойствах водки при борьбе с коронавирусом

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Москва, 20 марта. Водка может помочь при борьбе с вирусом только как дезинфицирующее средство. Об этом рассказал нарколог Василий Шуров.

По данным ВОЗ, регулярное мытье рук с мылом либо обработка антисептиком на спиртовой основе являются эффективными мерами профилактики заражения коронавирусом.

«Если водкой протирать разные поверхности и руки, то вирусу придется не сладко», — рассказал Шуров в интервью радио Sputnik.

При этом употребление водки, наоборот, может только усугубить ситуацию, а в лучшем случае никак не повлияет на вероятность заражения.

«Состояние опьянения ослабит иммунитет и нарушит работу печени. Мне кажется, что если вдруг инфекция попадет, а человек в алкогольной интоксикации, то два фактора совпадут, и это ухудшит ситуацию», — пояснил медик.

Он подчеркнул, что соблюдение личной гигиены давно признано в качестве наиболее эффективной меры профилактики заболеваний. При этом так называемое любители «внутреннего обеззараживания» просто ищут очередной повод выпить.

Ранее эксперты Роскачества оценили эффективность антисептиков в сравнении с обычным мытьем рук. В ведомстве рекомендуют приобретать дезинфицирующие средства с содержанием спирта не менее 60%. При этом лучше всего, если руки будут чистые, иначе обработка может быть неэффективной, передавало Федеральное агентство новостей.