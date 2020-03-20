Малиновская рассказала, что испытывала влечение к девушкам

Москва, 20 марта. Певица и телеведущая Маша Малиновская призналась, что испытывала влечение к девушкам. Об этом она сообщила в Instagram, где ответила на провокационный вопрос подписчика.

Кроме того, певица рассказала о своем отношении к представителям ЛГБТ-сообщества.

«Да, было! У меня есть знакомые геи, среди которых потрясающие, талантливые, чувствительные, образованные, добрые, умные, эрудированные тонкие парни», — уточнила она.

Малиновская призналась, что любит их и уважает.

«А есть Андрей Петров. Разница огромная, даже не разница, а пропасть», — сказала она.

Малиновская также подчеркнула, что больше всего нравилась себе в 2013 году.

Ранее Малиновская рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. Для нее в избраннике важен интеллект. Одна из самых привлекательных ведущих страны пока одна. Она воспитывает сына Мирона, который учится во втором классе.

Напомним, 21 января Малиновской исполнилось 39 лет, и к выбору мужчины для жизни она подходит серьезно. Особенно это касается знакомства потенциальных претендентов на ее руку и сердце с сыном. Телеведущая считает себя необычной, потому что предпочитает в мужчинах ум. Она добавила, что ее избранник должен быть хорошо организованным, добрым и великодушным человеком.

Малиновская пояснила, что для нее менее важно, насколько мужчина виртуоз в постели. Она считает, что у женщин «все совершенно по-другому», отношения воспринимаются через призму интеллекта. Звезда отметила, что заниматься любовью без любви — это неправильно. Неважно, насколько сам процесс полезен для здоровья, главное, чтобы были чувства между мужчиной и женщиной.