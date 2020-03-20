Организациям в сферах культуры и спорта отсрочат уплату налогов из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) дать отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом организациям, работающим в сфере культуры и спорта. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Речь идет о налогах и сборах, которые необходимо выплатить до 1 мая текущего года. От их уплаты освобождаются организации, работающие в сфере культуры и спорта. Этим же компаниям не будут начислять пени за просрочку.

Премьер также поручил надзорным органам пока не осуществлять выездные налоговые и таможенные проверки.

Коронавирусная инфекция, первые случаи которой были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года, распространилась по всему миру, отметила «Газета.ру». По последним данным, во всем мире заболели свыше 245 тысяч человек, скончались более 10 тысяч человек.

Накануне стало известно, что число заболевших коронавирусной инфекцией в России возросло до 199 человек. Российские власти предприняли ряд мер, чтобы не допустить распространение вируса. Например, запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, отметил «Царьград».