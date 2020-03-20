Стоимость нефти продолжает расти после мирового обвала цен

Москва, 20 марта. Стоимость нефти на мировом рынке продолжает расти после обвала цен. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.43 по московскому времени стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent повысилась на 0,7% и достигла 26,67 доллара за баррель. Цена нефти WTI выросла на 1,51% до 26,32 доллара за баррель. Отметим, что 19 марта стоимость нефти WTI подскочила на 30%, а Brent — на 16%. Утром в четверг стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 26,06 доллара за баррель, пишет KP.RU.

Аналитики связывают рост с заявлением президента США Дональда Трампа, который сказал, что Вашингтон вмешается в ситуацию на рынке «в нужное время», а пока попытается найти решение, позволяющее получить выгоду от низких цен и в то же время защитить американскую нефтяную промышленность. Также Трамп распорядился закупить большие объемы нефти для внутреннего резерва Соединенных Штатов.

«Такие действия, если они будут реализованы, снизят объемы мировых и внутренних поставок и помогут поддержать цены в ближайшей перспективе», — цитирует агентство Reuters аналитиков Goldman Sachs.

Напомним, обвал цен на нефть произошел в начале марта после неудачных переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако партнеры требовали от Москвы сократить добычу нефти. После провалившихся переговоров Саудовская Аравия начала нефтяную войну и снизила стоимость черного золота, что спровоцировало падение цен на мировом рынке. Кроме того, на ситуацию неблагоприятно влияет пандемия коронавируса, передает телеканал «360».