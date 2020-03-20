«Почта России» переводит часть сотрудников на «удаленку» из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Часть сотрудников компании «Почта России» временно переведена на дистанционную работу из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Соответствующий приказ утвердил генеральный директор компании Максим Акимов.

По словам Акимова, на удаленную работу перейдут около половины сотрудников аппарата управления общества и 30% офисных служащих региональных подразделений компании.

«Перевод на «удаленку» позволит минимизировать число контактов сотрудников и, соответственно, снизит вероятность заражения вирусными инфекциями», — говорится в сообщении.

Изменение формата работы не должно повлиять на ее эффективность и качество. Все сотрудники получили полную IT-поддержку и четкие инструкции. В офисах «Почты России» усилены меры санитарной обработки, передает РИАМО.

Отмечается, что отделения компании работают в штатном режиме. Выплата пенсий и пособий, доставка почты, прием оплаты коммунальных и других услуг осуществляется своевременно и бесперебойно.