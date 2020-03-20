Москва, 20 марта. Россияне стали меньше интересоваться курсом доллара, несмотря на нестабильную ситуацию на мировом экономическом рынке. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового сервиса SuperJob.

По сравнению с декабрем 2014 года, когда за курсом валют следили 54% россиян, сейчас им интересуются только 36% наших граждан (данные на 20 марта). В минувшем январе этот вопрос заботил 25% участников опроса, два дня назад — 32%. Согласно результатам исследования, интерес к ситуации на валютных торгах прямо пропорционален доходу респондентов. Изменение курса доллара заботит около 45% человек, зарабатывающих от 80 тыс. рублей и выше. В гендерном соотношении мужчин (45%) обстановка на бирже интересует больше, чем женщин (27%)

Накануне вечером рубль на Московской бирже начал укреплять свои позиции к доллару на 2,9% и более чем на 5% к европейской валюте. По данным на 22.22 по московскому времени 19 марта, «американец» снизился на 2,17%, составив 79,1 рубля, а евро потерял 4,2%, опустившись до 84,6 рубля.

Фьючерсы эталонной нефти марки Brent c поставкой в мае прибавили 14,7%, поднявшись до 28,46 за баррель. Стоимость легкой WTI увеличилась на 22%, до 26 долларов за бочку. Нефтяные трейдеры не исключают, что стоимость нефти может снизиться до 20 долларов за баррель или даже ниже. Причина — развал сделки ОПЕК+ и пандемия коронавируса.

При худшем сценарии цена за бочонок может упасть даже ниже пяти долларов. Однако замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что в такой сценарий не верит — он не устроит США.