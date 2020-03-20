Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 12

Федеральное агентство новостей представляет двенадцатый выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги: на минувшей неделе на первую позицию рейтинга ФАН вновь вырвалась «Новая газета», опубликовав 93 порочащих Российскую Федерацию материала (+1 позиция). Сразу за «Новой» следует информационный ресурс беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ Медиа». Его СМИ опубликовало 92 статьи, потеряв одну позицию. «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова уже третью неделю подряд не может сдвинуться с третьей позиции, показывая тем самым завидную стабильность. «Эхо» опубликовало 74 антироссийских материала.

С 12 по 18 марта либеральные средства массовой информации активно пытались продвигать фейк о том, что из-за распространения коронавирусной инфекции Москву якобы могут полностью закрыть на карантин. Тем самым оппозиция намеренно нагнетала обстановку в стране. Кроме того, либеральные СМИ дезинформировали своих читателей, сообщив, что президент РФ Владимир Путин дал неправильное определение среднему классу в России.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

18 марта антироссийские издания начали активно распространять фейк о том, что хакерская группа Digital Revolution взломала предполагаемых подрядчиков Федеральной службы безопасности России, которая якобы заказала разработку программного комплекса, способного организовывать кибератаки, используя устройства так называемого Интернета вещей.

Киберпреступники опубликовали якобы украденную у подрядчика ФСБ «техническую документацию», согласно которой существует три версии программы «Фронтон» — она позволяет заражать современные умные устройства (от цифровых ассистентов до систем «умный» дом), после чего объединять их в сеть и «обваливать» сервера, отвечающие за устойчивость работы крупных интернет-сервисов и даже Интернета в целых странах.

Новость сразу же подхватили либеральные издания, как, например, «МБХ Медиа» Ходорковского. Наемные «журналисты» беглого олигарха в материале «Хакеры рассказали о новом оружии ФСБ для кибератак через «умные» устройства» и даже привели цитату откровенно оппозиционной группировки, громко декларирующей чуть ли не цитаты из западных методичек о том, что российские спецслужбы шпионят за жителями России и всем миром.

Оппозиционный «Дождь» также был замечен в распространении фейка: «Хакеры рассказали, что ФСБ заказала программу для кибератак через устройства Интернета вещей». Либеральное издание пишет, что Интернет вещей «менее защищен, в отличие от мобильных устройств и серверов», чем якобы и пользуются силовики, «угадывая» пароли от цифровой техники, так как пользовали не утруждают себя поменять их.

В статье Znak «BBC: хакеры рассказали о новом кибероружии, заказанном ФСБ для атак на соцсети и страны» также активно распространяет фейк об «успехе» Digital Revolution (DR). Вот только все приведенные DR «доказательства» не указывают на то, что программный комплекс «Фронтон» разрабатывался в интересах ФСБ. К тому же, если кто-то захочет перепроверить сообщение хакеров, то ему потребуется пароль к «архиву документов», выложенных на сайте хакерской группы.

Непонятно также, зачем силовым ведомствам РФ заниматься слежкой за гражданами России и тем более других стран, как неясно и то, зачем ФСБ «обваливать» Интернет в США или Европе. Самый простой вывод, который можно сделать из указанной новости — хакерам Digital Revolution нужен пиар, а либеральным изданиям — повод для того, чтобы указать на неправомерность действий «цепных псов кровавого режима».

17 марта «Открытые медиа» со ссылкой на собственный источник в столичной мэрии сообщили, что власти Москвы отрабатывают план по переводу максимально большого числа жителей столицы на карантин. При этом в статье сообщается, что информацию подтвердили федеральный чиновник, собеседник, близкий к кабинету министров. Сама статья носит весьма устрашающий заголовок: «Власти Москвы обсуждают план полного закрытия города на карантин, ограничения работы метро и въезда в столицу».

Издание подчеркнуло, что меры могут вступить в силу 20 марта в случае, если к этому времени число подхвативших коронавирусную инфекцию критически вырастет. О каком именно количестве инфицированных шла речь, собеседник не уточнял.

Новость тут же подхватили и растиражировали другие оппозиционные СМИ. Так, о возможном карантине, только уже со ссылкой на свои источники, написали «Ведомости». Издание добавило, что режим ЧС может предусматривать закрытие всех без исключения предприятий и организаций Москвы. Для населения же будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Об объявлении режима чрезвычайной ситуации в российской столице написал и «Дождь».

«В рамках режима ЧС в Москве приостановят работу общественного транспорта, закроют все предприятия и городские организации, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Город будет закрыт на въезд, введут комендантский час. Предполагается, что открытыми останутся только продуктовые магазины и аптеки», — написал «Дождь» 17 марта.

Вот только публикуя непроверенную, и в данном случае откровенно лживую информацию, антироссийские СМИ намеренно пытались вызвать панику. Ее результаты могут быть катастрофическими как для рядовых жителей, так и для экономики страны в целом. В итоге заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова публикуемую оппозиционными СМИ информацию опровергла.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью», — сказала она.

Дезинформация

18 марта президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» сообщил, что более 70% россиян, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу и задача властей страны — укреплять их положение, а также повышать доходы.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%. Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать доходы», — сказал глава государства.

Гарант также напомнил, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который в прошлом году составлял 11,28 тыс рублей.

Заявление Путина сразу же подверглось резкой критике со стороны оппозиционных средств массовой информации. «Новая газета» в статье «Путин назвал средним классом 70% россиян, поскольку их зарплата выше 17 тысяч рублей» написала, что при составлении оценки Всемирный банк использует для расчетов распределение по доходам, соответственно, и представители среднего класса в своем потреблении должны ориентироваться именно на мировой рынок, то есть покупать импортные машины, ездить отдыхать за рубеж и получать качественное высшее образование. Другими словами, «Новая газета» намеренно пыталась увести фокус внимания со слов президента на статистику и рекомендации зарубежного финансового регулятора, тем самым дезинформируя своих читателей.

«Ведомости» же с материале «Средний класс Владимира Путина» и вовсе разошлись, написав, что президент «в очередной раз продемонстрировал, что живет в мире удобных для него представлений о ситуации в России и за ее пределами, часто отличающемся от объективной реальности». «Росбалт» в свою очередь привел слова экономиста, также назвавшего гаранта оторванным от реальности.

«Я считаю, что Владимир Владимирович поскромничал. Раз уж у нас средний класс — это те, кто зарабатывает больше 17 тысяч рублей, тогда продавец «Макдоналдса», который получает 25—30 тыс. рублей, — это богач. Поездка на троллейбусе — это вояж. А однокомнатная квартира — это имение», — съязвил в интервью экономист.

Однако тут необходимо подчеркнуть, что методики оценки уровня жизни в России и у Всемирного банка очень серьезно отличаются, к тому же данные международной кредитной организации умозрительные и слабо отражают российскую реальность. Поэтому сравнивать данные просто не имеет смысла, но как всегда, либеральные СМИ пытаются выставить власти страны не в самом лучшем виде, потому и манипулируют сознанием своих читателей.

Мнение эксперта

Комментируя возросшее количество антироссийских статей в российских либеральных изданиях, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что оппозиция пытается использовать любой повод для того, чтобы обвинить власти в неспособности справляться со своими обязанностями.

«Ну умерла пациентка и умерла, мы же не пишем антиитальянские статьи из-за того, что страна занимает первое место в мире по смертности населения от новой инфекции. На мой взгляд, антироссийские статьи представляют собой определенный, мне очень нравится слово — фейкомат. Фейкомат будет работать всегда, и я думаю, что если им [либеральным СМИ] дать повод, если у них есть фактура, фейкомат начинает работать быстрее. Если у них нет фактуры, он работает чуть-чуть медленней. Иногда они отвлекаются на Китай, но в целом Китай читателю менее интересен, потому что менее понятен, а Россия более персонифицированный враг, потому что русских они знают лучше, чем китайцев. И как бы Китай более закрытая страна все-таки, поэтому и фейкоматов в отношении Китая еще не существует, хотя он появится в будущем, сейчас он работает на Россию. Если оппозиции дают хороший повод, фейкомат начинает работать активнее. Вот и с коронавирусом так», — сказал эксперт.

Действительно, в период с 12 по 17 марта особо серьезное распространение в мировой информационной повестке получила тема пандемии коронавирусной инфекции, что активно использовали оппозиционные СМИ. Каждая вторая новость так или иначе была связана с тем, что российские власти якобы оказались не готовы к распространению вируса, и пытаются играть на этой теме.