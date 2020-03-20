Эксперты Роскачества оценили эффективность антисептиков против коронавируса

Москва, 20 марта. Эксперты Роскачества объяснили, можно ли антисептиком заменить мытье рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавирусной инфекции.

Эффективность антисептиков в случае с коронавирусом не доказана. Об этом рассказал гендиректор компании DSM Group, специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка Сергей Шуляк.

Шуляк заметил, что граждане буквально раскупают все антисептики. Он предположил, что «через неделю ритейлеры столкнутся с ситуацией, когда им нечего будет продавать».

К настоящему моменту данных об эффективности антисептиков нет, однако ученые предполагают, что они разрушают белковую оболочку, которая есть у вирусов. Специалисты Роскачества советуют покупать антисептики с концентрацией спирта не менее 60%. Его следует наносить в объеме порядка 3–4 мл и тереть руки в течение минуты. При этом, как отмечают эксперты, если руки жирные или грязные, то гель может быть неэффективным.

В Роскачестве также прокомментировали возможность самостоятельно сделать антисептики. Специалисты подчеркнули, что эффективность подобных самодельных гелей научно не доказана. Кроме того, важно помнить, что использование водки в качестве антисептика не гарантирует того, что поверхность рук будет обеззаражена. В ГОСТе говорится, что водка должна иметь крепость от 37,5% до 56,0%.

Сергей Шуляк посоветовал регулярно мыть руки с водой, если закончился антисептик. Он назвал этот способ одним из самых эффективных от всех инфекций. Тот же совет дает французский потребительский ресурс Quechoisir.

В конце прошлого года в Китае была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Ученые позже выяснили, что ее вызывает новый тип коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что для профилактики коронавируса мыть руки теплой водой с мылом нужно не менее 20 секунд. Она обратил внимание на то, что нужно мыть также кожу между пальцами, большие пальцы и внутренние поверхности кожи.

Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст ранее рассказал, как долго продлится эпидемия COVID-19, и призвал готовиться к росту количества заразившихся. По его словам, инфицированные будут выявляться в течение недель. Продолжит расти и число летальных исходов.

Как напоминает «Газета.ru», в России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На данный момент в стране зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировали 12 случаев заражения, в Подмосковье — пять новых случаев. За последние сутки обнаружено 52 новых случая заражения, пять человек полностью выздоровели.