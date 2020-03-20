Посол Сирии исключил возможность участия Турции в разработке месторождений нефти в Камышлы

Москва, 20 марта. Турция не будет заниматься разработкой месторождений нефти в Камышлы в сирийской провинции Хасеке, заявил посол Сирии в России Риял Хаддад.

Дипломат подчеркнул, что Анкара не имеет никаких прав на природные ресурсы Сирии — «это богатство принадлежит только сирийскому народу».

«Заявления Эрдогана еще раз доказывают его намерения расширяться за счет Сирии, путем разграбления богатств ее населения», — подчеркнул Хаддад в интервью газете «Известия».

По его словам, в процессе реконструкции и восстановления экономики Сирии будут участвовать только те страны, «которые стояли бок о бок с Сирией во время ее войны против терроризма».

Ранее Хаддад во время эфира телеканала «Россия-24» заявил, что США сегодня контролируют все нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии. По словам посла, Штаты фактически воруют сирийскую нефть, и эту проблему почему-то игнорирует международное сообщество.

Доказательства преступных действий США в восточном заевфратье ранее были опубликованы Федеральным агентством новостей в рамках крупного расследования. По данным источников ФАН, для контроля за сирийской нефтью США используют не только свой военный контингент, но и наемников ЧВК Blackwater, а также курдских террористов из «Демократических сил Сирии» (SDF).

Курдские вооруженные формирования фактически превратились в марионеток, которые помогают США удерживать контроль над нефтяными полями в САР, но и перемещать и продавать краденую нефть.