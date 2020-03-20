Сирия призвала снять санкции для успешной борьбы с коронавирусом

Дамаск, 20 марта. Сирийский посол в России Рияд Хаддад призвал международное сообщество к снятию санкций, чтобы защитить республику от распространения нового типа коронавируса.

«Международное сообщество не должно ждать, пока коронавирус распространится в Сирии, для отмены экономических санкций, введенных против нее и влияющих на уровень медицинских услуг», — сказал дипломат в интервью газете «Известия».

По словам посла, несмотря на нападение террористов и экономические ограничительные меры, сектор здравоохранения Сирии находится на высоком уровне готовности. Представитель Сирии отметил, что в республике не было зарегистрировано ни одного случая заражения инфекцией.

Вспышка неизвестной инфекции вспыхнула в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что причиной случившегося стал новый тип коронавируса. Позднее ВОЗ назвала пандемией новый коронавирус.

По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 245 тысяч человек. От инфекции скончались более десяти тысяч человек.

Накануне в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что число заразившихся в России возросло до 199 человек. В оперштабе подчеркнули, что в России никто не умер от инфекции.