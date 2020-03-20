Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 20 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 90 (+28) | смертей: 9 (+3) | выздоровлений: 32 (+20)]

Прекращена работа общественного транспорта, закрыты кафе и рестораны.

Египет [заражений: 256 (+46) | смертей: 7 (+1) | выздоровлений: 27]

Приостановлено строительство новой административной столицы Египта в 45 км к востоку от Каира из-за распространения коронавируса среди рабочих.

Власти пообещали отпустить четырёх арестованных накануне активисток, требовавших отпустить заключённых.

Ливия [заражений: 0 (-3) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Три случая потенциального заражения коронавирусом не подтвердились.

Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев приостановило деятельность в ряде районов Триполи.

Ливийские хакеры на фоне коронавирусной пандемии распространяют вредоносное программное обеспечение для мобильных устройств.

ВОЗ призвала к перемирию между враждующими сторонами из-за коронавируса.

Марокко [заражений: 63 (+9) | смертей: 2 | выздоровлений: 1]

В стране объявлено чрезвычайное положение — гражданам запрещено покидать дома, начиная с пятницы.

Судан [заражений: 1 | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Власти Судана объявили о 21 зафиксированном случае возможного заболевания коронавирусом.

Тунис [заражений: 39 (+10) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 0]

Местные жители, поддавшись истерии, начали массово скупать всё с полок в магазинах — в супермаркетах образовались самые настоящие пробки.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 278 (+22) | смертей: 1 | выздоровлений: 100 (+19)]

Власти арестовали нескольких человек, продававших поддельные лекарства от коронавируса.

В Иране застряли сотни бахрейнских паломников — отменены все рейсы, в том числе и для возвращения своих граждан.

Израиль [заражений: 677 (+244) | смертей: 0 | выздоровлений: 14 (+10)]

В Армии обороны Израиля объявили о введении повышенного уровня боеготовности: подразделения получили задачу оказать помощь полиции в поддержании карантина. Полный карантин вводится на 7 дней с полуночи 20 марта. Штраф за нарушение карантина составляет 5 тысяч шекелей.

В Израиле опровергли данные о распространении коронавируса среди заключённых. Четверо заключённых, вступивших в контакт с заражённым коронавирусом, были изолированы.

Моссад поставил 100 тысяч систем для тестирования на наличие COVID-19 из двух стран Персидского залива, у которых нет дипломатических отношений с Израилем. По прибытии, Минздрав обнаружил, что тесты не те.

При смерти находится одна из заболевших — 89-летняя гражданинка Израиля.

Главный раввин Израиля запретил закрывать синагоги из-за коронавируса.

Иордания [заражений: 69 (+13) | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

Столица королевства, Амман, полностью закрыта на карантин.

Под наблюдением находится около 5 тысяч человек. 34 гостиницы и отеля приспособлены для размещения больных коронавирусом.

Ирак [заражений: 195 (+31) | смертей: 13 (+1) | выздоровлений: 43 (+2)]

В Ираке уже вторые сутки действует общий комендантский час, от которого мало толку. В Кризисном управлении заявили, что «соблюдение предписаний иракского правительства - это национальный и гуманитарный долг каждого гражданина».

В соцсетях начали распространяться заявления от лица иракских военнослужащих, которые просят граждан оставаться дома, поскольку сами подвергаются опасности на улицах.

В мечетях активисты организовали сбор фруктов и овощей для бесплатной раздачи бедным семьям.

Йемен [заражений: 0]

Скончался первый гражданин Йемена — он заразился в Нью-Йорке и там же был помещён в больницу. В стране по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания.

Катар [заражений: 460 (+8) | смертей: 0 | выздоровлений: 10 (+6)]

Промзону в Катаре назвали «очагом распространения коронавируса».

Кувейт [заражений: 148 (+6) | смертей: 0 | выздоровлений: 18 (+3)]

Школы и учебные заведения закрыты до 4 августа.

Ливан [заражений: 157 (+24) | смертей: 4 | выздоровлений: 3]

Сирийские беженцы, живущие в лагерях в Ливане, жалуются на то, что им не дают стерилизующих средств — каждому выдали по куску мыла и всё.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 140 (+27) | смертей: 0 | выздоровлений: 31 (+5)]

Организация гражданской авиации ОАЭ помогла эвакуировать граждан Южной Кореи из Ирана.

Один из миллиардеров купил 50 карет скорой помощи и пожертвовал здание в рамках борьбы с коронавирусом.

ОАЭ лидирует в мире по количеству тестируемых в день на наличие коронавируса граждан.

Власти рассматривают амнистию заключённых с ВИЧ.

Оман [заражений: 48 (+9) | смертей: 0 | выздоровлений: 13]

Власти одобрили пакет мер по борьбе с коронавирусом и снижению экономических последствий. Бизнес и предпринимателей освободили от налогов, дали доступ к государственным складам и резервам для бесперебойных поставок товаров первой необходимости и продуктов.

Рестораны, частные предприятия освободили от муниципального налога до конца августа. Малый бизнес освободили от налогов в Ар-Рафд до конца августа.

Погашение займов приостановлено на 6 месяцев.

В промзонах фабрики и заводы освобождены от платы за аренду на 3 месяца.

Автодилеры на 3 месяца перестают взыскивать платежи с купивших в рассрочку автомобили граждан.

Понижены налоги на продукты питания, медикаменты, операции, проводимые с грузами в порту.

Палестина [заражений: 47 (+3) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Саудовская Аравия [заражений: 274 (+36) | смертей: 0 | выздоровлений: 8 (+2)]

Спустя сутки после запрета пятничных молитв саудовские власти решили закрыть и священные мечети в Мекке с Мединой.

В стране прекращена работа общественного транспорта.

Король Салман обратился к нации, заявив, что правительство предпринимает все необходимые меры для борьбы с коронавирусом.

Сирия [заражений: 0]

Курдская администрация северо-восточной Сирии официально объявила о введении запрета на перемещение на подконтрольных администрации территориях с понедельника.

В подконтрольном турецким «прокси» Аазазе городская администрация издала указ об ограничении занятий в учебных заведениях.

Турция [заражений: 359 (+168) | смертей: 4 (+2) | выздоровлений: 0]

В Минздраве объявили, что в стране есть 99797 палат для размещения граждан. За всё время было проведено 10 тысяч тестов на наличие коронавируса, сейчас правительство поставило целью проведение 10-15 тысяч тестов ежедневно.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 24 (+2) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Правительство Кабула требует «Талибан»1 соблюдать перемирие на фоне борьбы с коронавирусом.

«Талибан» объявил, что коронавирус — это «воля Аллаха», с которой следует справляться согласно учению Пророка.

В правительстве Великобритании потребовали немедленного освобождения Кабулом и «Талибаном» всех заключённых.

США объявили о приостановке ротации контингента в Афганистане — 1500 военнослужащих, прибывших домой, находятся в карантине.

Иран [заражений: 18407 (+1046) | смертей: 1284 (+149) | выздоровлений: 5979 (+269)]

Белый дом наложил санкции на пять эмиратских компаний, которые торговали нефтью с Ираном.

Власти объявили о закрытии всех «ненужных» магазинов на две недели.

В Иране наступил Новруз — политические и религиозные руководители страны убедительно просят граждан оставаться дома. С началом нового года в стране закрыты все торговые центры, магазины (за исключением продуктовых).

В Минздраве заявили, что в Иране каждые десять минут кто-то умирает от коронавируса, а ежечасно заражается по 50 человек.

От коронавируса скончался бывший депутат от города Ахваз Хамид Кахрам, который возглавлял предвыборный штаб Роухани в провинции Хузестан на выборах 2017 года.

Пакистан [заражений: 454 (+137) | смертей: 2 | выздоровлений: 13]

В США заявили, что предоставят Пакистан 1 млн долларов в рамках помощи с коронавирусом.

В медучреждениях ВС Пакистана предпринимаются меры по приёму заражённых.

1 Организация запрещена на территории РФ.