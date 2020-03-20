Долгий карантин убьет малый и средний бизнес Украины

Пока власти Украины лихорадочно пытаются защитить страну от коронавируса, тотальный карантин и сопутствующие ограничения ставят «на паузу» тысячи бизнесов — пока до начала апреля. По словам экспертов, под ударом оказался непродуктовый ритейл, ресторанный бизнес, пассажирские перевозки и туризм. В компаниях массово отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска или вовсе сокращают. Как прогнозируют экономисты, тотальный карантин всего на протяжении месяца может нанести непоправимый удар по украинскому бизнесу, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Спустя три дня после введения тотального карантина в трех украинских городах — Киеве, Львове и Харькове — местные аналитики констатировали, что борьба с коронавирусом сильно вредит экономике страны. Ограничения, которые кабмин вводит, чтобы сдержать распространение инфекции, ежедневно наносят огромный ущерб бизнесу. Основной удар приходится на мелкие и средние предприятия, в частности, сферу услуг и непродовольственную торговлю. А киевские рестораторы публично жалуются, что «скоро сами будут работать на доставке и разносить пиццу». Такая же картина и по всей сфере предоставления услуг.

«После того, как мы закрыли все кинотеатры, а денежные поступления иссякли, у нас на счетах осталась сумма, которой нам не хватит даже до конца марта», — уже заявило, например, руководство сети кинотеатров «Планета кино».

По словам бизнесменов, восстанавливать прокатный бизнес в апреле им придется буквально «с нуля».

Аналитики продуктового ритэйла говорят — в Киеве и других крупных городах один за другим позакрывались продуктовые уличные рынки, что стало огромным ударом для сотен мелких предпринимателей. Тем более, что продуктовые магазины при этом продолжают работать — закон о карантине им это не запрещает.

Один из киевских бизнесменов, поставляющих импортные овощи и фрукты в рестораны, констатировал, что «заказанные ранее партии товара уже идут из Европы в Киев, и отказаться от них нет никакой возможности». В итоге, по словам киевлянина, он рискует потерять более 200 тысяч гривен, что для него равнозначно банкротству. И таких «пикирующих» бизнесов сегодня на Украине — тысячи.

По мнению аналитиков рынка, непродуктовый ритейл уже «поставил крест» на весеннем сезоне — 2020. Для среднего украинского бизнеса сейчас предел мечтаний — это скидки по аренде, которые многие торговые центры обещают дать в связи с форс-мажором. А также существенные налоговые льготы, обещанные властями. Говорить о суммах убытков для бизнеса пока рано — тем более, что карантин может быть продлен и после 3 апреля. Но уже ясно, что даже несколько недель простоя скажутся на росте безработицы в стране и доходах небогатого населения Украины.

В отраслях экономики Украины, которые больше других пострадают от карантина, работает более 1,5 миллиона человек (не считая тех, кто трудоустроен неофициально). Впрочем, и тем, кому официально разрешено работать в карантин, тоже радоваться особо нечему.

Так, продуктовые магазины и аптеки в Киеве, Львове и Харькове работают в прежнем режиме. А торговцы продуктами даже отметили увеличение среднего чека на 15%, так как многие украинцы кинулись скупаться «на карантин» — подскочили продажи круп, консервов и недорогой бакалеи. Но, как признаются сами ритэйлеры, такой всплеск продаж вовсе не значит, что им удастся хорошо заработать. По их словам, украинцы закупились раз, другой, а теперь будут сидеть дома и уже не придут за продуктами. Ведь скоро пополнять свои запасы им будет не на что, так как многих отправили в отпуск за свой счет.

Представить масштаб будущей проблемы помогают данные Госстата Украины. Так, в сфере оптовой и розничной торговли к началу 2020-го было задействовано 812 тысяч человек. В отелях и ресторанах трудилось почти 80 тысяч человек. В транспортной отрасли — свыше 250 тысяч (с учетом авиации). В число пострадавших от карантина стоит добавить работников сферы развлечений, косметологических, спортивных услуг и так далее. И потому, говорят аналитики, весьма вероятно, что после карантина доходы населения резко упадут, а вместе с ними снизится покупательная способность десятков тысяч украинцев. Это нанесет очередной «удар наотмашь» по экономической активности в стране.

«По нашим данным, средний и малый бизнес, а также наемные работники смогут выдержать испытание карантином не больше двух-трех недель. К сожалению, у людей сегодня нет того финансового «жирка», который бы позволил им не работать дольше. Большинство украинских бизнесменов живут от проплаты к проплате, а простые люди — от зарплаты до зарплаты. Поэтому в принципе непонятно, на какие средства можно сидеть дома месяц или дольше. Если власть перегнет палку, то дело может дойти и до голодных бунтов», — говорит глава украинской Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

По мнению эксперта, когда речь идет о здоровье и жизни людей, правильно выполнять эти превентивные меры, чтобы снизить последствия опасного заболевания.

«Но в экономическом плане все понимают, что это сумасшедшие потери. Например, если заведение общепита закрыто на один день, то это одни потери — речь идет о тысячах гривен. Но если заведение закрыто целую неделю, то это абсолютно другие потери, причем это не совокупность семи дней, это намного больше. То есть это не только десятки тысяч гривен, но и репутационные потери. А если кафе или ресторан закрыты на месяц, то вообще на повестке встает вопрос о целесообразности возобновления его работы», — считает Соболь.

Первой, по мнению главы ассоциации, пострадает уличная торговля в крупных городах.

«Это сегмент малого бизнеса, там трудятся в основном самозанятые украинцы. Часто это семейный бизнес, который сейчас вынужден закрыться. Это те соотечественники, кто реализует свою продукцию в общественных местах, например, в «точках» в торговых центрах. Карантин — это огромный удар по самозанятым украинцам, мелкому и среднему бизнесу. Запас прочности у них — максимум месяц», — считает эксперт.

Соболь очертил примерный временной интервал карантина, который позволит избежать пагубных последствий в виде роста безработицы.

«Если тотальный карантин продлится две недели, то это будет хороший вариант, три-четыре — уже намного хуже, — говорит он. — Все понимают, что самый дорогой ресурс в бизнесе – это люди. И если ситуация продлится больше месяца, то мы увидим сокращение штатов. Это будет лавинообразный процесс. Тогда властям придется отставить в сторону экономические вопросы и сосредоточиться на социальном факторе. Ведь рост безработицы резко понизит социальную защищенность украинцев».

В целом, предупреждает аналитик, если власти Украины не предпримут своевременных и эффективных мер по преодолению экономических последствий карантина, то ситуация может быть самой непредсказуемой.

«На мой взгляд, очень важно предоставить компаниям налоговые каникулы на время карантина, а также перенести сроки налоговой отчетности. Кроме того, необходимо быстро написать государственную программу по реструктуризации закредитованных компаний и фирм, — указал Соболь. — Это очень важно, потому что огромный сектор реальной экономики Украины сильно закредитован. И сейчас ему, как никогда, нужна будет государственная поддержка в части реструктуризации долгов».

Если карантин продлится не более месяца, надеется эксперт, а мировая экономика хотя бы с лета начнет восстановление, то по итогам 2020-го ВВП Украины покажет либо нулевой, либо минимальный рост.

«Тем не менее реальные доходы украинцев сильно упадут из-за девальвации гривны и вызванного ею роста цен. И это еще самый хороший вариант развития экономической ситуации в стране, — прогнозирует Соболь. — Если же карантин протянется больше месяца, а мировая экономика и летом продолжит стагнировать, то последствия для Украины будут намного хуже. Будет и серьезное падение ВВП страны, и девальвация гривны на уровень «далеко за 30», и дефолт, и обвальное падение доходов населения с одновременным ростом безработицы. Но об этом сейчас лучше даже не думать».

Поэтому, считает эксперт, правительству Украины нужно очень трезво подойти к вопросу продления или непродления сроков тотального карантина.