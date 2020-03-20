Политолог Светов объяснил интерес властей США в начавшейся «нефтяной войне»

Обрушение нефтяных цен на мировом рынке уже ударило по фондовым рынкам разных стран и это, возможно, еще не предел. Трейдеры, переживающие обвал рынка в связи с распадом сделки ОПЕК+ и пандемией нового коронавируса, считают, что ситуация может ухудшиться еще сильнее.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на мнения аналитиков, стоимость черного золота упадет до 20 долларов за баррель или ниже. О том, как с «нефтяной войной» могут быть связаны грядущие президентские выборы в США и своя «игра престолов» в Саудовской Аравии, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал политолог, журналист Юрий Светов.

— Как выглядит провал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в разрезе геополитической ситуации?

— Были ведь разговоры, что 18 марта состоятся дополнительные переговоры между Россией и странами ОПЕК+, и были некоторые ожидания, что, может быть, позиция будет как-то скорректирована. Но о переговорах не слышно. Читаю, что некоторые американские сенаторы стали нажимать на Саудовскую Аравию, так как для американцев история с падением цен может сделать невыгодным добычу сланцевой нефти, и опять они пройдут через цикл сворачивания [отрасли]. Поэтому какие-то переговоры, я думаю, идут, но 1 апреля все ближе и ближе. Здесь угроза даже не столько то, что Саудовская Аравия говорит об увеличении производства нефти, а те преференции, о которых она твердит — вот эти скидки. Учитывая, что Ирак и Катар вроде бы к этому присоединились — это достаточно серьезная угроза для рынков, которая накладывается на спад экономической активности из-за коронавируса.

Поэтому, если руководители стран будут так спокойно на это смотреть, мы можем ожидать серьезного провала.

Я надеюсь, что президент США Дональд Трамп, руководители Саудовской Аравии, президент России Владимир Путин, Катар, Ирак все-таки будут что-то на этот счет предпринимать.

Ситуация усугубляется непонятностью, что происходит внутри правящей верхушки Саудовской Аравии. То ходили слухи, что король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд уже умер, то — в тяжелом состоянии. Плюс к этому ситуация, когда наследный принц Мухаммад бин Салман сейчас вдруг начинает арестовывать своих родственников ближайших. Эти разногласия сказываются, и получается, что наследному принцу сейчас не до экономики, если он разбирается с вопросами власти. Все одно на другое натыкается, и все увязывается в клубок.

— Вот эта «игра престолов» в Эр-Рияде как-то может быть связана с тем, что происходит в экономике?

— Нет, не думаю. <…> В Саудовской Аравии — огромная семья, разные слои. Есть пожилая часть этой саудовской семьи, которая не хочет никаких перемен. Есть молодые принцы, которые понимают, что менять надо то положение, в котором находится женщина, например. Оно же нетерпимо — так не может быть. Давление внешнее происходит на них. И поэтому правящий король недаром сделал ставку на своего молодого сына, обойдя более старшее поколение, которое должно, по логике, приходить к власти. Вот эта борьба и выливается в это. Учитывая традиции — там глазом не моргнут: придет к власти молодой король и посадит все это окружение. Вспомните, некоторое время назад он так же заставил их заплатить приличные деньги, обвинив их в том, что они не платят налоги и злоупотребляют властью.

— А в целом, то, что происходит сейчас на мировом рынке, — это исключительно экономическая история?

— Нет, конечно. Это история и экономическая, и политическая. У Трампа выборы в ноябре. Одной из задач он провозглашал то, что Америка будет доминировать на рынке энергоносителей. Они резко увеличили добычу нефти, резко повысили добычу газа, и им нужно продавать эту нефть где-то. Соответственно — выдавливать конкурентов.

Как говорил непопулярный ныне Владимир Ильич Ленин: «Политика — это концентрированное выражение экономики».

<…> Ряд аналитиков говорит о чем? Что если с коронавирусом не удастся быстро справиться Трампу, то что он предложит на выборах? Его главный козырь — экономический рост Штатов, который происходил до этого. А если произойдет спад экономической активности, то и предъявлять нечего. Вот какая вещь.