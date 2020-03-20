Решетова умилила подписчиков необычным поздравлением для дочери Тимати

Москва, 20 марта. Модель и блогер Анастасия Решетова, которая в прошлом году родила сына от Тимати, необычным способом поздравила дочь хип-хоп исполнителя с днем рождения. Девушка опубликовала поздравительную фотографию в Instagram и умилила подписчиков.

Для снимка Решетова нарядила сына Ратмира в костюм с бабочкой. В руки малышу она дала маркер, а рядом с мальчиком положила записку.

«С днем рождения, сестренка!» — написала модель от лица пятимесячного Ратмира.

Подписчики Решетовой восхитились таким способом поздравления и умилились малышу на фото.

«Покоритель сердец», — написала lerazhuravleva.

«Это очень мило! Красавчик сладкий!» — прокомментировала elizaveta_rebrova_7.

«Божеееееее, какое милое создание!» — восхитилась kml00034.

«Какой кавалер!» — отметила stylestetica.

«Ну какой няша!» — считает woman__best.

«Какая булочка!» — сделала комплимент малышу redpoomba.

«Это гипермилота», — констатировала lenozka1994tttt.

19 марта дочери Тимати Алисе исполнилось шесть лет. Мать хип-хоп исполнителя Симона Юнусова, которая, судя по Instagram, уделяет много времени воспитанию девочки, сообщила, что пышное празднование дня рождения пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Также из-за эпидемии Алиса не может посещать уроки балета. Несмотря на обстоятельства, мама Алисы модель Алена Шишкова заказала кучу воздушных шаров для именинницы.