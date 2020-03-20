Студенты МГИМО рассказали подробности о выселении из общежития из-за коронавируса

Из общежития №2 института МГИМО на проспекте Вернадского массово выселяют студентов в связи с эпидемией коронавируса, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Приказ о выселении издал начальник управления МГИМО по воспитательной работе Станислав Суровцев.

Иностранные и иногородние студенты вынуждены собирать вещи и уезжать обратно к своим семьям, так как им больше некуда идти. Институт для посещения закрыт, дистанционное обучение начнется с 23 марта. В социальных сетях студенты жаловались, что им сложно за короткий срок найти недорогое жилье в Москве, многие пишут, что не могут уехать из-за перекрытых границ.

Корреспондент ФАН прибыл к зданию общежития №2 в четверг, 19 марта. Студенты провожали своих соседей, помогали собирать вещи и выносить их на улицу.

На вопрос корреспондента ФАН о выселении из общежития оставшиеся в здании студенты ответили спокойно.

«Выселяют всех, кроме нас. Если у студента есть веские причины, чтобы остаться здесь, то его не выселяют», — рассказали студенты.

Некоторые ученики, напротив, радуются неожиданным каникулам и возможности побыть дома с семьей.

«Я очень давно не была дома, мне бы хотелось больше времени проводить с семьей и это отличная возможность», — рассказывает Анна, вытаскивая из подъезда огромный чемодан.

Студентов больше волнует проблема возможного переноса сессии и удлинение учебного процесса в целом. Несмотря на то, что при дистанционном обучении материал будет изучен, есть вероятность, что летняя сессия будет сдвинута как минимум на месяц.

«Хорошо, конечно, дома сидеть, но потом летом будем мучиться над конспектами вместо отдыха», — предполагает еще одна студентка МГИМО, отказавшаяся представляться.

Позицию девушки поддержал ее друг, помогавший выносить из общежития чемоданы и сумки. Студент сообщил, что ему в связи с личными обстоятельствами разрешили остаться в общежитии, но насколько долго, неизвестно.

На своем сайте ректорат МГИМО распространил заявление, что администрация учтет проблемы тех студентов, которые не смогут быстро покинуть общежитие.

«Мы осознаем, что МГИМО — это по-настоящему федеральный и международный вуз, где более половины студентов составляют обучающиеся из-за пределов Московского региона и других стран. Очевидно, что в общежитиях могут и должны оставаться студенты, приехавшие из стран, с которыми на настоящий момент прервано транспортное сообщение. Такие студенты, а также те, кто не могут отправиться к местам постоянного проживания по серьезным, объективным причинам, будут и дальше проживать в общежитиях — вплоть до восстановления транспортного сообщения или прекращения периода удаленного (дистанционного) обучения. МГИМО ценит своих студентов, заботится о них и, конечно же, не оставит их без внимания в сложившейся непростой ситуации», — говорится в заявлении ректората.

Большинство вузов Москвы и регионов переводят учеников на дистанционное обучение. Учебные задания и материалы будут выложены на официальных сайтах. Некоторые учителя читают лекции и объясняют материал по «Скайпу» или иными доступными способами. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил родителей не отпускать своих детей в места большого скопления людей и подчеркнул, что «закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому».