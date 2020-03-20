Копатько предрек украинцам лишение доходов из-за пандемии коронавируса

Киев, 20 марта. Украинцы лишаться дохода из-за карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции, предрек руководитель социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько.

По его словам, в настоящее время многие страны закрывают свои границы в целях предотвращения распространения инфекции, поэтому некоторые туристы не могут вернутся на родину. У них, как заметил Евгений Копатько, рано или поздно «закончатся скудные ресурсы, которые есть сейчас».

В эфире News-Front он сказал, что следующим шагом станет резкое падение покупательной способности, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Затем, как считает Копатько, «человек будет нервничать по поводу того, где заработать, где найти деньги».

«А этого на Украине просто нет. Да, Украина сельскохозяйственная страна, там есть огороды, часть людей будут выживать. А остальные, которые работают в найме, а остальные кто не приучен к труду физическому? Что буду делать эти люди? Я задаю себе вопрос чисто профессионально: вот куда денутся миллионы людей? Куда денутся миллионы заробитчан, которые приносит 10% ВВП Украины?» — поинтересовался эксперт.

Он обратил внимание на то, что сейчас «стремительно падает доверие к власти».

«У власти есть шанс применить насилие, проявить характер, мобилизоваться. Сможет ли власть это сделать? Не знаю, не готов сказать», — резюмировал Копатько.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека. Напомним, на Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. В соответствующем документе говорится, что нарушение правил и норм, которые были введены для предотвращения распространения эпидемических и других инфекционных заболеваний, будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Также предусматриваются арест «на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет».

Эксперт Виктор Скаршевский считает, что вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по перспективам украинской экономики. По его словам, в данном случае речь идет о падении цен на украинское сырье и сельхозпродукцию. Традиционным покупателем этой продукции всегда была КНР. Как отметил Скаршевский, в сложившейся ситуации можно сразу понять, что Украина является сырьевой страной с отсталой структурой экономики. Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман предсказала, что «вирус ненависти» в украинцах может стать причиной гибели Украины. Таким образом она прокомментировала принятые для предупреждения распространения нового коронавируса в стране меры.

О вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань сообщили власти КНР в конце 2019 года. Китайские медики рассказали о возможных путях передачи нового типа коронавируса и первых симптомах заболевания. По словам инфекциониста Ли Синвана, сухой кашель, одышка, высокая температура тела, слабость и озноб являются симптомами коронавируса нового типа.