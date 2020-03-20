Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до пяти долларов

Москва, 20 марта. Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии COVID-19, прогнозируют сильное ухудшение ситуации и понижение цены черного золота до 20 долларов за баррель, пишет агентство Bloomberg.

Прогноз о серьезнейших изменениях на нефтяном рынке дали 18 из 20 опрошенных агентством аналитиков. Они ожидают, что цена на нефть марки Brent будет на уровне около 20 долларов за баррель, при этом цена за баррель нефти WTI будет на три-пять долларов меньше.

Аналитики сообщили, что цена сырья настолько сильно упала, что некоторые были вынуждены покупать ресурс, чтобы сформировать запас в надежде на дальнейший рост. Другие трейдеры полагают, что цены могут снизиться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит заморозить добычу нефти и прекратить поставки.

Эксперты крупнейших банков также считают, что стоимость нефти в ближайшие месяцы продолжит снижаться.

Обвал на нефтяном рынке произошел в начале марта после переговоров стран ОПЕК+ в Вене. Стороны не смогли договориться о дополнительном снижении добычи черного золота.

На фоне обвала рынка нефти аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs не исключили, что цена на черное золото за баррель упадет до 20 долларов.