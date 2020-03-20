Ивлеева подержала во рту половой орган быка

Москва, 20 марта. Телеведущая Анастасия Ивлеева подержала во рту бычий пенис. На шоу Agentshow Land, которое ведет Ивлеева, пришла певица Елена Темникова.

Вместе они поучаствовали в одной из рубрик программы под названием «Трогательный рот». Запись опубликована на YouTube-канале Ивлеевой.

Согласно условиям рубрики, участники должны угадать предмет на ощупь. Ели этого сделать не удается, они должны поместить его в рот на 10 секунд. Среди предметов, не угаданных телеведущей, оказался бычий пенис. Ивлеева уточнила, что перед ней, вероятно, лежит жир, свиная или куриная кожа.

Не угадав, она была неприятно удивлена необходимостью помещать в рот бычий пенис, но была вынуждена это сделать. При этом девушки также не смогли угадать пережеванную жевательную резинку, говяжий мозг, сырой осьминог и секс-игрушку.

Ранее Ивлеева довела поклонников до истерики, опубликовав в Instagram подборку фотографий из «прошлой жизни». Многие подписчики признались, что 28-летняя девушка довела их до слез. Звезда Интернета пофантазировала на тему жизни до популярности и показала интернет-пользователям, как она жила раньше. Блогер сделала подборку снимков, сделанных с помощью фотошопа.

На кадрах звезда с нелепой прической «запечатлена» за кассой магазина, в «мехах» и с огромными пакетами в вагоне метро. Более того, знаменитость «продемонстрировала» поклонникам свое неидеальное тело, при этом не постеснялась показать фигуру в купальнике и соблазнительной позе.

Поклонники признались, что чуть не умерли от смеха, увидев фотографии из прошлой жизни блогера.