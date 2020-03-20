Эксперты Aviasales рассказали о тревогах российских туристов из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Главные тревоги российских туристов на фоне распространения коронавируса связаны с возвратом авиабилетов, сообщает сервис бронирования билетов Aviasales.

Отмечается, что самыми популярными поисковыми запросами российских туристов в Сети являются: «закрыли границу, отменили рейс — нужен возврат», «продавец отказывается возмещать сумму полностью», «долго не отвечает продавец билетов» и т. д. Также туристы часто переживают из-за отсутствия новостей.

Эксперты рекомендуют регулярно следить за сообщениями авиакомпании — чтобы вернуть деньги за билет, нужно дождаться официального заявления об отмене рейса. Если такого заявления нет, то возврат билета считается добровольным. Исходя из этого, продавцы могут отказать в полной компенсации.

Отмечается, что из-за высокой нагрузки агентства и авиакомпании могут отвечать дольше обычного, в таком случае следует подождать ответа в течение нескольких дней. Рекомендуется уточнить у продавца, можно ли оставить заявку на возврат средств через личный кабинет. Если это возможно, то стоит оформить возврат средств через сайт.

Эксперты напоминают, что в случае закрытия границ государства и невозможности вылететь домой, туристам следует обращаться в горячую линию Ростуризма или в российские посольства по месту пребывания.

Ранее аналитики сервиса Biletix сообщали, что в связи с ростом курса доллара стоимость авиабилетов на зарубежные рейсы может вырасти почти на 10%. Однако ряд экспертов уверяет, что на некоторые направления, наоборот, цены могут снизиться.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.