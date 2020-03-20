Коллега Аршавина объяснил решение футболиста уменьшить сумму алиментов

Москва, 20 марта. Коллега бывшего футболиста Андрея Аршавина, который не назвал фамилии, объяснил, почему спортсмен хочет уменьшить сумму алиментов на своих трех детей от телеведущей Юлии Барановской.

По его словам, сейчас Аршавин выплачивает бывшей гражданской супруге примерно по 340 тысяч рублей на каждого ребенка. При этом такую же сумму он платит бывшей жене — журналистке Алисе Казьминой, родившей ему дочь Есению.

«На четверых детей получается внушительная сумма. Доходы Андрея за работу в «Зените» не супербольшие», — объяснил коллега футболиста.

Как пишет KP.Ru, кроме того, он добавил, что приобщить сюда какие-то рекламные, разовые контракты не всегда удается.

«Так что надежда уменьшить алименты реальная и законная», — считает он.

Ранее стало известно, что Аршавин подал иск против своей бывшей жены Юлии Барановской, требуя уменьшить размер выплачиваемых алиментов. Спортсмен обратился в суд Петербурга, однако дело по подсудности было передано в суд Москвы. Слушания начнутся 23 марта. В феврале между Аршавиным и Барановской была проведена беседа, однако, судя по всему, стороны не смогли найти компромисс.

Первая жена футболиста воспитывает двух сыновей и дочь. Все трое пока что не достигли совершеннолетия. Во время игры за петербургский клуб «Зенит» Аршавин выплачивал алименты в размере 5 млн рублей, однако в 2018 году спортсмен завершил свою карьеру.

Аршавин является одним из самых известных российских футболистов. В разные годы он выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» (Казахстан) и «Арсенал» (Англия). С 2001 по 2012 годы выступал за российскую сборную по футболу. В составе сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы по футболу в 2008 году.