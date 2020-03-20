Визажист из Австрии нашла способ «скрыть» наличие защитной маски на лице

Москва, 20 марта. Визажист из Австрии рассказала, как можно наносить макияж и быть красивой с защитной маской на лице. Ролик с инструкциями появился на ее странице в Instagram.

На размещенном видео девушка наносит на голубую маску тональный крем. В результате она становится такого же цвета, как и ее кожа. Затем девушка использует пудру и консилер.

В конце она красит губы розовой помадой. К своему посту блогер добавила хештеги #corona #coronamakeup.

Напомним, Роспотребнадзор призвал соблюдать правила гигиены для недопущения распространения новой болезни. В ведомстве советуют мыть руки после посещения транспорта и общественных мест, перед принятием и приготовлением пищи. К лицу и глазам можно прикасаться лишь чистыми руками.

Если доступа к воде нет — пользуйтесь дезинфицирующими средствами или влажными салфетками. Необходимо также надевать маску в общественных местах. Менять ее нужно каждые несколько часов. Избегайте тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ.

Также необходимо поддерживать свой иммунитет и употреблять в пищу продукты, богатые важными для защитной функции организма веществами. Это витамины С и Е, а также цинк.

И, разумеется, следует избегать потенциально опасные для путешественников регионы. Министерство транспорта России настоятельно порекомендовало россиянам не летать в Китай. В ведомстве пообещали, что российские авиакомпании будут полностью возвращать стоимость билетов в случае отказа от поездки в Китай.