Еврокомиссия выделит 2 млн евро на «укрепление свободы медиа» в Армении

Брюссель, 20 марта. Европейская комиссия собирается выделить учрежденным на территории Европейского союза НКО 2 млн евро на «укрепление свободы медиа» в Армении. Об этом говорится в новом тендере ЕК.

«Глобальная цель конкурса заявок — содействие упрочению демократии, развитие оживленной медиа-среды и поддержка свобод СМИ посредством поощрения создания в Армении независимого, профессионального, инновационного и финансово устойчивого медийного сектора», — говорится в документе.

По правилам тендера, гранты достанутся организациям, которые могут осуществлять деятельность в области повышения медиа-грамотности и борьбы с дезинформацией. Также инициативы, претендующие на участие в отборе, могут быть направлены на улучшение стандартов профессиональной журналистики.

Европейская комиссия рассчитывает, что итогом программы станет укрепление потенциала СМИ и гражданского общества в Армении. Отмечается, что к участию в тендере будут допущены НКО, учрежденные на территории Евросоюза, сотрудничающие минимум с двумя организациями-созаявителями из Армении.

Ранее сообщалось, что Европейский союз создал для борьбы с якобы нависшей над ним информационной угрозой с востока специальный орган — East Stratcom, в основу которого был заложен миллионный бюджет.