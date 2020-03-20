Появилось видео из аэропорта Филиппин, где россияне застряли из-за коронавируса

Манила, 20 марта. Россияне, застрявшие на Филиппинах из-за пандемии коронавируса, рассказали об обстановке в аэропорту «Мактан». Один из граждан РФ 20 марта снял короткий ролик и показал лежащих на полу людей, а также военные самолеты, на которых должны вывезти наших соотечественников.

«Четвертое утро подряд мы приехали, чтобы попробовать улететь. <…> Около терминала опять очень много людей, очередей — у касс, они пытаются поменять свои билеты», — рассказал мужчина.

По его словам, военные самолеты должны были вывезти россиян еще 17 марта, однако вылететь домой путешественникам пока не удалось. Люди вынуждены длительное время пребывать в аэропорту. Кроме того, мужчина рассказал, что не видел, как в здании воздушной гавани проводят дезинфекцию — в аэропорту моют полы, но обычной водой.

Как сообщает Пятый канал, на Филиппинах застряли около 320 россиян, поскольку авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Дополнительные сложности создает и то, что граждане РФ находятся на разных островах. Местные власти обязали туристов покинуть страну в течение 72 часов, однако пока не ясно, как выполнить данное требование.

Отметим, что вечером 19 марта два самолета авиакомпании «Победа» и борт перевозчика S7 вывезли более 550 россиян из Черногории. Пресс-секретарь посольства РФ Кирилл Киржа поблагодарил черногорские власти за помощь в эвакуации наших соотечественников.