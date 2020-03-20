Главный терапевт Минздрава рассказала, как правильно мыть руки во время пандемии

Москва, 20 марта. Для профилактики коронавируса мыть руки теплой водой с мылом нужно не менее 20 секунд, заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Меры профилактики это основное, что мы должны знать и использовать для того, чтобы не распространялся этот вирус. Что надо делать? Первое — это очень важно — мыть руки», — подчеркнула она.

В эфире Первого канала специалист рассказала, что мыть руки нужно долго и тщательно. Процедура должна занимать от 20 до 60 секунд. Нужно мыть также кожу между пальцами, большие пальцы, внутренние поверхности.

Кроме того, главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова уточнила, что существует кашлевая гигиена, отметив, что чихать в руки нельзя, кашлять правильно в локоть.

Напомним, главными симптомами болезни являются лихорадка, чувство сдавленности в груди и кашель. Человек, заболевший коронавирусом, чувствует сильную усталость. Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие. Размножаясь в легких, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

Проверенных методов лечения, вакцины или лекарства от нового коронавируса на текущий момент не существует. Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй заявил, что ни одно лекарство сейчас не имеет доказанного эффекта в этой сфере.

В основном, медики используют различные антивирусные препараты, которые помогают с той или иной степенью эффективности.

Однако клинических исследований на данный момент не проводилось. Медики всего мира ищут средство против новой болезни. Россия и Китай в настоящее время разрабатывают вакцину против нового вируса.