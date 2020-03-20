Ханой, 20 марта. Власти Вьетнама в рамках борьбы с распространением коронавируса приостановили программу, согласно которой граждане РФ, Белоруссии и Японии могли въезжать в страну без визы.

17 марта Ханой на 30 дней прекратил выдачу виз иностранцам, однако не было запрета на въезд гражданам из стран, с которыми действует безвизовое соглашение.

«Решение об отмене безвизовой программы, согласно постановлению МИД Вьетнама, вступает в силу с 21 марта в 12.00», — сообщает правительство азиатской страны.

Подчеркивается, что граждане России, Белоруссии и Японии смогут въехать на территорию Вьетнама при условии получения визы.

Ранее сообщалось, что Финляндия приостановила прием заявлений на получение визы в Санкт-Петербурге. Данное решение было принято в Хельсинки на фоне новостей о распространении коронавируса. Принятые заявления рассмотрят с учетом того, что действие въездного документа начнется с 1 мая. Генконсульства Латвии, Чехии и Словакии также перестанут принимать заявления на выдачу виз в Северной столице.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».