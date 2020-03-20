Депутат Федоров предложил дать отсрочку по кредиту застрявшим за границей россиянам

Москва, 20 марта. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину из-за введенных другими странами карантинных мер.

Как пишет RT, письмо адресовано в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, по причине закрытия границ и массовой отмены авиарейсов многие россияне не могут оперативно вернуться домой. Это, в том числе, касается пострадавших от коронавируса государств Европейского союза.

«После завершения карантинных мероприятий часть наших граждан может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами (пенями) за просроченные платежи по потребительским кредитам, ипотеке и тому подобному», — напомнил парламентарий.

Он предложил регулятору вместе с российским банковским сообществом рассмотреть возможность введения отсрочки выплат тем, кто сейчас находится за границей и не может вернуться назад.

Ограничение авиасообщения между странами и национальные карантины из-за коронавируса осложнили возвращение российских туристов на родину. Ростуризм вместе с туроператорами постоянно мониторят обращения граждан, а call-центры авиакомпаний перегружены звонками.

По оценкам Ростуризма и туроператоров, сейчас в мире находится около 100 тысяч самостоятельных и организованных туристов из России. Дмитрий Горин сообщил, что ведомство совместно с туроператорами проводит постоянный мониторинг всех поступающих обращений.

С большими проблемами сейчас сталкиваются самостоятельные туристы, которые сами бронировали авиабилеты и проживание. МИД России рекомендовал всем гражданам, оказавшимся в такой ситуации, незамедлительно связываться с консульскими службами всеми возможными способами.