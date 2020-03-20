Китайский косметолог рассказала о негативных последствиях ношения масок

Пекин, 20 марта. Длительное использование защитных масок может приводить к негативным последствиям для кожи лица. Об этом рассказала китайский косметолог Юй Сяоин.

Маска затрудняет дыхание вызывает дискомфорт и приводит к ухудшению состояния кожи лица, считает эксперт. Тем, у кого чувствительная кожа, подходить к выбору маски Юй Сяоин рекомендует с особым вниманием.

«В состав масок нередко входят полипропиленовые волокна, которые могут вызвать повышенную чувствительность кожи, вместе с тем кожа в маске потеет, на ее поверхности из-за трения, грязи, пота могут появляться воспаления, покраснения, волдыри, прыщи, в некоторых случаях могут возникнуть симптомы аллергического контактного дерматита, в том числе зуд, жжение, покалывание, покраснение», — цитирует косметолога из Пекина РИА Новости.

Длительное ношение маски по ее словам, может оказывать на отдельные участки кожи чрезмерное давление и трение, нарушать «функции эпидермального барьера и циркуляции крови», что приведет к появлению отеков, глубоких следов и красноты.

Она подчеркнула, что в случае повреждений кожного покрова нужно прекратить использовать косметику и начать применять увлажняющие и гипоаллергенные средства для чувствительной кожи. Если повреждения серьезные, рекомендуется обратиться к врачу.

Кроме того, следует внимательно относиться к гигиене лица и отказаться от обладающих жирной текстурой продуктов по уходу за кожей и «тяжелого» макияжа. Возвращаясь домой, косметолог советует умываться теплой водой без мыла. Использовать предпочтительнее специальные мягкие очищающие средства для лица.

Власти Китая сообщили о вспышке вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии в городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре заразившиеся появились в большинстве стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-2019 пандемией 11 марта. К настоящему моменту в мире заразились более 246 тысяч человек, 86 тысяч выздоровели, более 10 тысяч погибли.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как изобрели схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.