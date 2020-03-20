Медики дали действенные советы по борьбе с коронавирусом

Москва, 20 марта. Риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже, так как вакцинация в целом улучшает иммунную защиту, сообщает РИА Новости, со ссылкой на опрошенных медиков.

Врачи отмечают, что для повышения иммунитета надо правильно питаться, принимать лактобактерии, а также смазывать нос оливковым маслом.

Заслуженный врачи России, доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко говорит, что прививки в условиях пандемии будут не лишними, особенно для тех, кто подвержен простудным заболеваниям.

«Вакцинация от гриппа не только способствует защите от вирусов гриппа, но и повышает защиту от любой другой инфекции, в том числе и коронавируса, потому что улучшается естественная иммунная защита человека», — отмечает специалист.

По его словам, людям с хорошим иммунитетом не стоит паниковать, так как риск заболеть коронавирусом у них низкий. Он отмечает, что для укрепления иммунитета необходимо отказаться от фаст-фуда и другой вредной пищи, а также закаляться летом.

Врач-терапевт Людмила Лапа утверждает, что для укрепления иммунной системы важно принимать лактобактерии, которые продаются в любой аптеке. Она также отметила, что защититься от инфекций, в том числе и от коронавируса, поможет оксолиновая мазь или оливковое масло. По ее словам, если наносить их в нос, то они остановят бактерии на пути в организм.

Ранее врач-инфекционист Наталья Першина сообщала, что принимать противовирусные медикаменты во время эпидемии коронавируса стоит в том случае, если их назначил специалист. Она подчеркивает, что иногда попытки самолечения могут принести больше вреда, чем само заболевание.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.