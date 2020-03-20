Составлен рейтинг товаров, ставших самыми популярными у россиян из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Ассоциация магазинов розничной торговли (АМАРТ) составила рейтинг товаров, которые стали наиболее популярны у россиян на фоне пандемии нового коронавируса. Исследователи рассказали, на какие позиции спрос вырос значительнее всего.

На первой строчке списка ожидаемо оказалась туалетная бумага — по сравнению с февралем 2019 года ее продажи выросли на 122%. Второе место исследователи отдали гречке (прирост 109%), а третье — сахару (прирост 105%). Кроме того, в первую пятерку вошли антибактериальные салфетки и гели (плюс 92%), а также рис (прирост 84%).

На 73% по сравнению с прошлым годом выросли продажи детского питания и на 69% — мыла. Помимо этого, на 60% увеличился спрос на макароны, на 54% — на консервы и на 31% — на коньяк.

«Мы ожидаем постепенного снижения лихорадочного спроса по причинам более рационального поведения покупателя, который видит, что пустые полки в магазинах практически отсутствуют», — рассказали в АМАРТ.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовило план поддержки торговых сетей на случай нехватки товаров на фоне распространения коронавируса, пишут «Известия». Так, предлагается ввести льготные условия кредитования для магазинов, чтобы ритейлеры смогли сформировать сверхнормативные запасы.

Как сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, дефицита товаров в России нет. Он также отметил, что ситуация на рынке стабильна, а ритейлеры работают в усиленном режиме, передает URA.RU.