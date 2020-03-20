Испытания вакцины от коронавируса начались в России. События дня. ФАН-ТВ

В России испытывают вакцину против коронавируса Россия еще на шаг приблизилась к решению задач по борьбе с эпидемией. В нашей стране начались испытания вакцины против коронавируса, о чем сообщил Роспотребнадзор. Прототипы лекарства созданы на базе научного центра «Вектор», именно там ранее появились несколько тест-систем по диагностике новой болезни. Сперва антивирусный препарат исследуют на животных. И, по планам ученых, если все пройдет успешно, «зеленый свет» вакцина получит уже к концу 2020 года. Напомним, что в России насчитывается почти 200 больных коронавирусом. Среди других стран наиболее сложно дела обстоят в Италии. Там общее число зараженных превысило 40 000. Это все еще в два раза меньше, чем в Китае, однако по летальным исходам европейская страна уже обошла азиатскую. В Китае жертвами вируса стали более 3200 человек, в то время как в Италии около 3500.

Олимпийский огонь прибыл в Японию А в Японии, несмотря на угрозу эпидемии, вовсю готовятся к крупным спортивным состязаниям. В префектуру Мияги сегодня прибыл олимпийский огонь из Греции. Впрочем, сама передача священного пламени, как и церемония его зажжения, проходили в сжатом формате — конечно же, из-за коронавируса. Эстафета огня в Японии стартует уже на следующей неделе, а сами Олимпийские игры этим летом принимает столичный Токио. Однако уже не раз возникали опасения, что спортивный турнир в итоге могут отменить из-за вирусной эпидемии. Сейчас это уже произошло со многими соревнованиями по всему миру. Но все же организаторы олимпиады со столь радикальными мерами пока не торопятся.

Трамп пообещал вмешаться в «нефтяную войну» Президент США Дональд Трамп решил лично повлиять на нефтяной рынок. Политик обещает в нужный момент вмешаться в конфликт между Россией и Саудовской Аравией по черному золоту. По словам Трампа, происходящее сегодня вредит мощной отрасли, но на какие меры он готов пойти, пока остается лишь предполагать. Напомним, что колебания котировок продолжаются почти две недели. За это время цена на нефть марки Brent опускалась ниже $25. Незадолго до этого Россия и участники ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не приняли новую сделку о сокращении добычи черного золота. При этом новых переговоров на эту тему обе страны пока не планируют.