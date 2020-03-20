Брюссель, 20 марта. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал не называть коронавирус COVID-19 «китайским». Также он призвал мировое сообщество к сотрудничеству для борьбы с его последствиями.

Напомним, что в своих речах формулировку «китайский коронавирус» часто использует президент США Дональд Трамп, объясняя это тем, что вспышка заболевания возникла именно в Китае. За это американские СМИ и многие публичные личности обвиняют его в расизме.

«Вирусы не имеют национальности, и им нет дела до границ. COVID-19 не является китайским вирусом, также как испанский грипп не был испанским», — пишет у себя в Twitter Боррель.

Он подчеркнул, что человечество столкнулось с угрозой, требующей глобального сотрудничества.

Ранее бельгийский вирусолог Марк ван Ранст рассказал, как долго продлится эпидемия коронавируса, а также призвал готовиться к росту количества инфицированных. Согласно его прогнозам, эпидемия продлится еще 10 недель.

На данный момент в мире зафиксировано более 246 тыс. инфицированных, 86 тыс. пациентов выздоровели, более 10 тыс. человек погибли.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.