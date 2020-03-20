Кремлевский шеф-повар рассказал о кулинарных пристрастиях Горбачева и Ельцина

Москва, 20 марта. Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал о любимых блюдах бывших глав государства — Михаила Горбачева и Борисе Ельцине.

По словам шеф-повара, на столе у Горбачева всегда была гречка. Борис Ельцин также отличался пристрастием к гречневой крупе, предпочитая ее в составе мясных блюд.

«Михаил Сергеевич вообще любил с утра каши, и не одну давали, а по несколько штук, 4-5 видов. Он мог попробовать и перловую, и пшенную, и гречневую», — говорит Галкин, подчеркивая, что гречневую кашу подавали Горбачеву ежедневно.

Кулинар вспоминает, что Ельцин предпочитал мясные блюда.

«Делали баранину. На гарнир он любил грудинку, запеченную с гречкой и с луком», — говорит шеф-повар.

Он отмечает, что несмотря на любовь первых лиц к гречке, на приемах иностранных лиц ее почти не готовили, так как другие мировые лидеры вряд ли разделяют пристрастие к этому российскому блюду. По мнению Галкина, иностранцы не понимают вкуса гречневой крупы. Кулинар отмечает, что гречка очень полезна — в ней много железа и других питательных свойств.

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