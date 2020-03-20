Feduk перенес серьезную операцию из-за «детской болячки»

Москва, 20 марта. Известный под псевдонимом Feduk российский певец и музыкант Федор Инсаров перенес серьезную операцию из-за внезапно напомнившей о себе «детской болячки». Об этом исполнитель написал на своей странице в соцсети Instagram.

Музыкант опубликовал видео, на котором танцует под зажигательный трек. В подписи он отметил, что находится в больнице и восстанавливается после оперативного вмешательства.

«Всякое бывает, я жив и почти здоров. Передвигаюсь с трудом, буду восстанавливаться и работать! Хорошо, что у меня уже давно было записано несколько мясных трэков», — сообщил Feduk в микроблоге.

Певец рассказал, что попал в больницу из-за «детской болячки», которая не беспокоила его около 20 лет. Врачи думали, что обострился аппендицит, однако позже выяснилось, что дело обстояло гораздо серьезнее. Инсарова прооперировали неделю назад.

Комментируя свалившиеся на него неурядицы Feduk с иронией отметил, что «не мылся неделю», занимается лечебной физической культурой и собирается запустить собственную линию пижам «для больничного флекса».

Ранее певица Ольга Бузова встревожила поклонников, рассказав в Instagram о проблемах со здоровьем. Звезда отметила, что у нее произошло обострение «на фоне стресса», и подчеркнула, что если не займется спиной, «последствия будут не очень хорошими». Врачи прописали Бузовой физический покой, в связи с чем она извинилась перед поклонниками «за малую физическую активность на ближайших концертах».