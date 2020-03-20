Умерла восьмилетняя девочка, получившая травмы на горнолыжном склоне на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 20 марта. Следователи открыли уголовное дело по факту смерти 8-летней девочки, которая получила травмы во время тренировки на горнолыжном склоне спортшколы олимпийского резерва на Камчатке, сообщает региональное СУСК РФ.

«Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в КГАУ СШОР «Эдельвейс», — сообщают следователи.

Согласно версии следствия, 6 марта во время тренировки на горнолыжном склоне спортшколы олимпийского резерва «Эдельвейс» не были обеспечены должные меры безопасности. Пострадавшая девочка, выполняя заданные упражнения, выехала за пределы склона, который не был огорожен от лесополосы, после чего врезалась в дерево и получила тяжелую травму головы. От полученных травм 19 марта 8-летний ребенок скончался.

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