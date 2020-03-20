Ученые объяснили связь коронавируса с мужским бесплодием

Москва, 20 марта. Российские ученые заявили, что прямая связь между развитием бесплодия у мужчин и заболеванием COVID-19 не установлена.

Ранее в Сети появились сообщения о призыве властей провинции Хубэй (КНР) к переболевшим COVID-19 мужчинам пройти проверку на бесплодие. Информация вызвала резонанс в мире.

Специалисты объяснили, что в терминальной (последней) стадии болезни может проявляться воспаление тканей яичек, но пока случаев воздействия коронавируса на мужскую половую функцию не зарегистрировано.

«Однако никто из перенесших заболевание не отмечал в дальнейшем признаков или симптомов воспаления. Ни один человек не сообщил о развившемся у него бесплодии», — цитирует заместителя директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрия Еникеева газета «Известия».

По мнению ученых, изменения были связаны с системным воспалением, которое возникает в терминальной стадии. То же самое может происходить и при COVID-19.

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