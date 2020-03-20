Москва, 20 марта. Посольство РФ в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с российскими туристами, которые до сих пор не могут покинуть стоящий вблизи Марселя круизный лайнер Costa Pacifica, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечает Захарова, на борту лайнера находятся 35 туристов из России, а также 4 белоруса. По ее словам, российское генконсульство в Марселе и посольство РФ в Париже уже в течение нескольких дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе.

«Разрешение до сих пор не получено. Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию», — заявила представитель МИД РФ.

Напомним, что лайнер Costa Pacifica направился из Буэнос-Айреса в Барселону 3 марта. Однако во время маршрута испанские власти ввели запрет на заход круизных судов в порты страны. Корабль был вынужден направиться в Марсель, однако Франция также не дала согласие на сход туристов на своей территории. МИД Франции недавно ввел 30-дневный запрет на въезд в страну гражданам из стран, не являющихся членами ЕС, что усложняет ситуацию.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».