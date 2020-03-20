Правительство РФ подготовило план поддержки торговых компаний в условиях коронавируса

Москва, 20 марта. Российское правительство подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщают «Известия».

Согласно плану, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным, механизмы поддержки ритейлеров должны быть представлены Минпромторгом, Минфином и Минэкономразвития 20 марта.

В списке базовых продуктов указаны мясо, птица, крупы, молоко и т. д. По мере необходимости торговым сетям будут предоставляться особые льготные кредиты для формирования сверхзапасов продукции.

«Пустые полки людям не нравятся, их вид настораживает и пугает. Сверхзапасы как раз и решают эту проблему: в магазинах появляется достаточно товара даже при авральном сбыте продукции», — говорит член совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев.

Для создания дополнительных резервов многие российские производства и складские комплексы, занимающиеся фасовкой, уже перешли на круглосуточный режим работы.

Замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Вадим Евтухов отметил, что на данный момент дефицита продуктов не наблюдается, ситуация на потребительском рынке продолжает оставаться стабильной.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно пойдет на спад, так как отечественная промышленность способна обеспечить все текущие потребности на фоне распространения коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.