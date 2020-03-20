Бельгийский вирусолог рассказал, как долго продлится эпидемия COVID-19

Брюссель, 20 марта. Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст рассказал, как долго продлится эпидемия COVID-19, и призвал готовиться к росту количества заразившихся. Интервью со специалистом показал телеканал VRT.

Вирусолог опирался в своем выводе на ситуацию с коронавирусом в китайском городе Ухань, где впервые с начала эпидемии не было зарегистрировано новых случаев заражения. Он предупредил, что в ближайшие дни ожидается значительный рост количества зараженных коронавирусом. По его словам, инфицированные будут выявляться в течение недель. Продолжит расти и число летальных исходов.

Марк ван Ранст построил основанную на эпидемиях гриппа в Бельгии модель.

«Они длятся 10 недель. Мы можем заметить, что эпидемия в Ухане похожа на это, и, возможно, так же будет и у нас. То есть, это займет некоторое время, и к этому мы должны приготовиться», — подчеркнул вирусолог.

О вспышке вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии в городе Ухань власти Китая сообщили в конце 2019 года. Вскоре заразившиеся появились в большинстве стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила COVID-2019 статус пандемии 11 марта.

К настоящему моменту в мире заразились более 246 тысяч человек, 86 тысяч выздоровели, более 10 тысяч погибли. Глава внешнеполитической службы Еросоюза Жозеп Боррель назвал коронавирус «огромной угрозой, которая требует глобального сотрудничества», сообщает RT.

Глава Института политических исследований Сергей Марков на днях сообщил о доказательствах, которые подтверждают версию о разработке SARS-CoV-2 на территории США. По его словам банки с обозначением «Бактериологическая опасность» были найдены на территории бывшего консульства США в Ухани.

Что новый коронавирус в Китай завезли американские военные также заявлял официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как изобрели схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.