Вашингтон, 20 марта. Количество погибших в США от коронавируса достигло 200 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику на основе федеральных и местных данных.

По данным университета, общее число инфицированных в США превысило 13,6 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация с коронавирусом сложилась в столице Соединенных Штатов — в Вашингтоне зафиксировано 74 летальных исхода.

На втором месте по числу жертв находится штат Нью-Йорк — 34 жертвы коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил запланированный на июнь саммит лидеров «Большой семерки» из-за коронавируса. Об отмене мероприятия уже проинформированы все члены G7. Общение лидеров «семерки» состоится по видеосвязи. Подобные видеоконференции пройдут в апреле и мае.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».