Депутат Заксобрания Ленобласти предложил ввести в РФ «кредитные каникулы» из-за пандемии

Москва, 20 марта. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ввести «кредитные каникулы» для жителей России, ушедших в неоплачиваемые отпуска из-за распространения коронавируса.

Соответствующее обращение Петров направил министру финансов Антону Силуанову и главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

Депутат Заксобрания Ленобласти отмечает, что в условиях распространения коронавируса многие работодатели переводят сотрудников на дистанционный режим работы, или отправляет в неоплачиваемый отпуск.

«Такие меры профилактики заболевания, безусловно, необходимы, но они жестко бьют по благополучию людей», — пишет в своем послании для Силуанова и Набиуллиной Владимир Петров.

Он подчеркивает, что у многих россиян есть кредитные обязательства перед банками. Отправленные в отпуск без сохранения зарплаты жители страны остаются один на один с непогашенными выплатами по кредитам. Петров отмечает, что некоторые государства уже ввели меры поддержки населения в кризисный период: одобрили «кредитные каникулы», а также приостановили оплату коммунальных услуг.

«В связи с растущей угрозой ужесточения карантинного режима прошу вас изучить вопрос введения в РФ аналогичного режима «кредитных каникул» для людей, вынужденно находящихся в отпусках без денежного вознаграждения», — пишет Петров.

Ранее правительство России поручило проработать меры «налоговых каникул» для сферы туризма и авиаперевозок. В кабинете министров также обсуждались варианты квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса, а также введение нулевой ввозной пошлины на медицинские препараты.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.