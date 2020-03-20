Банки сообщили о рисках заражения коронавирусом через купюры из банкоматов

Москва, 20 марта. Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, сообщают «Известия».

Отмечается, что внесенные купюры одним клиентом в банкомат затем выдаются другим, минуя этапы инкассации и обработки. Подтвердить, заражен ли коронавирусом совершающий операцию клиент, невозможно.

По словам операционного директора «Почта банка» Елены Мохначевой, кассовое обслуживание в кредитной организации осуществляется через ресайклинговые банкоматы. Инкассация и пересчет купюр идет через сторонние организации. В итоге со стороны банка реализация мер обработки купюр до их передачи следующему клиенту представляется невозможной. Мохначева подчеркивает, что эффективная дезинфекция клавиатур банкоматов, подразумевает обработку поверхности после каждой транзакции, что нереализуемо на практике.

Источник из одного из крупнейших банков России сообщил, что рассматривается возможность заказа для ресайклеров специального оборудования, обрабатывающего купюры ультрафиолетом или озоном. Тем не менее, на обеспечение дезинфекции наличных средств потребуется значительное количество времени и материальных затрат.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что вирусы остаются активными не только на бумаге, но и на пластике, причем на нем они живут значительно дольше — до 9 дней. Специалисты призывают перейти на бесконтактные платежи и регулярно обрабатывать смартфоны дезинфицирующими средствами.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.