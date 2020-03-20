Дарья Мороз поделилась впечатлениями от выступления в пустом «Зарядье»

Москва, 20 марта. Российская актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram запись, в которой поделилась впечатлениями о выступлении в пустом зале «Зарядья».
17 марта в «Зарядье» прошла онлайн-трансляция музыкально-поэтического вечера с участием Дарьи Мороз и пианиста Ивана Рудина. Зрители послушали фортепианный цикл Чайковского «Времена года» в современной интерпретации, а также стихотворения Пушкина и Жуковского, отрывки из произведений Пастернака, Зощенко и других классиков русской литературы. По словам артистки, это было «самое странное» выступление в ее жизни.
«В абсолютно пустом огромном зале «Зарядья» с Иваном Рудиным играли «Времена года» Чайковского. Читать, не чувствуя аудиторию, полностью изменить на ходу манеру повествования, переведя ее в киношную, работать фактически с листа с огромной ответственностью — сказать, что я нервничала, не сказать ничего», — делится впечатлениями актриса в своем Instagram.
По ее словам, легкость к ней пришла, когда она вслушалась в игру Рудина и посмотрела в темноту пустых кресел.
«Пришло понимание, что это тот момент, который будешь вспоминать», — пишет Дарья Мороз.
Вчера неожиданно случилось самое странное выступление в моей жизни..В абсолютно пустом огромном зале @zaryadyehall ???? мы с #иванрудин @mgso_official играли #временагода Чайковского. Читать не чувствуя аудиторию,полностью изменить на ходу манеру повествования-переведя ее в киношную,работать фактически с листа с огромной ответственностью.. Сказать что я нервничала-не сказать ничего..как дочитала до Онегина вообще не помню.. А потом я стала слушать как Ваня играет,посмотрела в темноту накрытых кресел и стало легко;) И пришло понимание,что это #onceinalifetime и тот момент,который будешь вспоминать. Спасибо #зарядьехолл за идею и спасибо всем,кто вчера стремительно сорвался,сделав это выступление возможным!! И я оооочень благодарна моим ♥️ @mercury_russia & @alexanderarutyunov ♥️ за красоту и ощущение себя сказочной принцессой! Надеюсь,вам понравилось,дорогие наши виртуальные зрители!!!???? А кто не видел,смотрите в записи на сайте @zaryadyehall ???????? @temerinatemerina #foto #хроникикарантиннойжизни✌????????
В середине марта бывшая супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз поразила зрителей Первого канала и своих поклонников откровенным нарядом, в котором она появилась в эфире шоу «Вечерний Ургант». Топ, в котором актриса пришла к Урганту, был сшит из черной сетки.
Ранее Дарья Мороз прокомментировала свой развод с Богомоловым, а также рассказала о том, как он сказался на их дочери. По ее словам, она выстроила цивилизованные отношения как с бывшим супругом, так и с его новой избранницей Ксенией Собчак.