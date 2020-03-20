Дарья Мороз поделилась впечатлениями от выступления в пустом «Зарядье»

Москва, 20 марта. Российская актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram запись, в которой поделилась впечатлениями о выступлении в пустом зале «Зарядья».

17 марта в «Зарядье» прошла онлайн-трансляция музыкально-поэтического вечера с участием Дарьи Мороз и пианиста Ивана Рудина. Зрители послушали фортепианный цикл Чайковского «Времена года» в современной интерпретации, а также стихотворения Пушкина и Жуковского, отрывки из произведений Пастернака, Зощенко и других классиков русской литературы. По словам артистки, это было «самое странное» выступление в ее жизни.

«В абсолютно пустом огромном зале «Зарядья» с Иваном Рудиным играли «Времена года» Чайковского. Читать, не чувствуя аудиторию, полностью изменить на ходу манеру повествования, переведя ее в киношную, работать фактически с листа с огромной ответственностью — сказать, что я нервничала, не сказать ничего», — делится впечатлениями актриса в своем Instagram.

По ее словам, легкость к ней пришла, когда она вслушалась в игру Рудина и посмотрела в темноту пустых кресел.

«Пришло понимание, что это тот момент, который будешь вспоминать», — пишет Дарья Мороз.

В середине марта бывшая супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз поразила зрителей Первого канала и своих поклонников откровенным нарядом, в котором она появилась в эфире шоу «Вечерний Ургант». Топ, в котором актриса пришла к Урганту, был сшит из черной сетки.

Ранее Дарья Мороз прокомментировала свой развод с Богомоловым, а также рассказала о том, как он сказался на их дочери. По ее словам, она выстроила цивилизованные отношения как с бывшим супругом, так и с его новой избранницей Ксенией Собчак.