Дарья Мороз поделилась впечатлениями от выступления в пустом «Зарядье»

Вчера неожиданно случилось самое странное выступление в моей жизни..В абсолютно пустом огромном зале @zaryadyehall ???? мы с #иванрудин @mgso_official играли #временагода Чайковского. Читать не чувствуя аудиторию,полностью изменить на ходу манеру повествования-переведя ее в киношную,работать фактически с листа с огромной ответственностью.. Сказать что я нервничала-не сказать ничего..как дочитала до Онегина вообще не помню.. А потом я стала слушать как Ваня играет,посмотрела в темноту накрытых кресел и стало легко;) И пришло понимание,что это #onceinalifetime и тот момент,который будешь вспоминать. Спасибо #зарядьехолл за идею и спасибо всем,кто вчера стремительно сорвался,сделав это выступление возможным!! И я оооочень благодарна моим ♥️ @mercury_russia & @alexanderarutyunov ♥️ за красоту и ощущение себя сказочной принцессой! Надеюсь,вам понравилось,дорогие наши виртуальные зрители!!!???? А кто не видел,смотрите в записи на сайте @zaryadyehall ???????? @temerinatemerina #foto #хроникикарантиннойжизни✌????????

