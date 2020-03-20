Диетолог Минздрава предупредил о проблемах с лишним весом из-за карантина

Москва, 20 марта. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян предупредил, что россияне могут столкнуться с проблемой лишнего веса из-за самоизоляции или перевода на удаленную работу.

По мнению эксперта, основная опасность карантина для фигуры заключается в снижении физической активности. При необходимости ежедневно присутствовать на рабочем месте среднестатистический человек ходит пешком хотя бы немного.

Оценить среднюю вероятную прибавку в весе из-за работы на дому проблематично, так как все зависит от особенностей организма, отметил Тутельян. Для занятого умственным трудом среднестатистического мужчины, который ведет малоподвижный образ жизни, калорийность суточного рациона в норме составляет порядка 2800 ккал, для женщины — 2000 ккал.

По словам эксперта, при отсутствии физической нагрузки употреблять следует в среднем на 200–300 ккал меньше. Также диетолог посоветовал делать физические упражнения и выходить на пешие прогулки.

Нахождение в одном помещении чревато снижением активности и перееданием «от скуки», отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Кроме того, из-за отсутствия необходимости ходить на работу в изоляции может расти потребление алкоголя.

«Судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на очень рискованную углеводную диету. Активное потребление картофеля, круп, макарон, масла, мучного, мясных и рыбных консервов совершенно не способствует сохранению фигуры и здоровья», — цитирует Янина газета «Известия».

Ранее испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия заявил, что дать отпор коронавирусной инфекции поможет организму средиземноморская диета.