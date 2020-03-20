Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний прототипа вакцины от коронавируса

Москва, 20 марта. Роспотребнадзор объявил о начале испытаний прототипов вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» были разработаны прототипы вакцин, основанные на 6 различных технологических платформах.

В сообщении ведомства говорится, что ученые приступили к исследованию иммуногенности на чувствительных лабораторных животных.

«В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа», — сообщает Роспотребнадзор.

Согласно прогнозам исследователей, внедрение вакцины уже будет возможным в четвертом квартале текущего года.

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщала о начале тестирования первых вакцин против коронавируса.

Специалист НИИ Игорь Никоноров недавно признавал, что эффективных препаратов для лечения коронавируса пока нет, однако к 2021 году, вероятнее всего, вакцина уже будет разработана.

Ранее ученые из Оксфордского университета разработали тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, дающий результат уже через 30 минут.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».