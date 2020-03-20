Асмус поделилась пикантным фото в Instagram

Москва, 20 марта. Российская актриса Кристина Асмус решилась на откровенную фотосессию, порадовав поклонников пикантным фото. Публикацию артистка опубликовала в соцсети Instagram.

Асмус предстала в кадре топлес, но поклонники смогли полюбоваться только спиной актрисы, так как та отвернулась от объектива и рукой прикрыла пикантные места.

Артистка сопроводила фотографию ироничной подписью из 30 хэштегов. «До Гузеевой далеко», «С кем дочь? Алло», «Накормите ее гречкой», «Уже развелись или в процессе», «Ты ж мать, должна понимать», «Я пошел посамоизолируюсь», «Руки помыла», и «Сто пудов хештеги Гарик писал», гласили некоторые из них.

Поклонники оценили иронию артистки и поблагодарили звезду за красивое фото. «Спасибо за приличное «ню», «По любому вы классная дама», «Гарику повезло», «Все такая же стройная и изящная», «Обожаю вашу самоиронию».

Отдельно поклонники остановились на хештегах артистки.

«Каждый раз старательно читаю все хэштеги как отдельный вид искусства», — написала одна из пользовательниц.

Кристина Асмус уже шесть лет состоит в браке с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым, имеет пятилетнюю дочку Анастасию. Артистка часто делится в блоге откровениям и философскими размышлениями, а также радует поклонников фото и видео.

В конце прошлого года Асмус попала в больницу с острой бактериальной инфекцией, сообщила «Газета.ру». Актриса сообщила поклонникам, что чувствовала себя неважно уже давно и несколько спектаклей отыграла с высокой температурой. В итоге в один из приездов скорой помощи медики настояли на госпитализации Асмус.