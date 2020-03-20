Nokia представила антикризисный смартфон

Москва, 20 марта. Финская компания HMD Global показала бюджетный смартфон Nokia 5.3, который может похвастаться стильным дизайном и хорошими техническими характеристиками.

Nokia 5.3 внешне похож на «старшего брата» Nokia 8.3 5G. Корпус смартфона выполнен из стекла, на тыльной стороне находится сканер отпечатков пальцев, на лицевой — безрамочный дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, передает Ридус.

Работает девайс на процессоре Snapdragon 665, установлено 3/4/6 Гб (зависит от модели) оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Стоимость смартфона стартует от 189 евро, купить его можно будет во втором квартале.

Ранее в четверг стало известно, что 20 марта компания Huawei открывает предзаказ на смартфоны Huawei P40 lite и Huawei P40 lite E. Серия P40 lite считается «демократичной», но при этом может похвастаться флагманскими характеристиками, которые выгодно выделяют ее на рынке среди устройств с аналогичной ценой, передает «Газета.ру». В Huawei P40 lite установлена квадрокамера на 48 МП (в P40 lite E камера тройная), в которую интегрированы возможности искусственного интеллекта.

Несколькими днями ранее компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5. Новая игровая приставка будет базироваться на 8-ядерном процессоре AMD Zen 2 с частотой 3,5 тыс. мегагерц, а также иметь видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса. У консоли будет 16 гигабайт оперативной памяти и кастомный SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт. Приставка поддерживает режим обратной совместимости, что позволит запускать на ней игры для прошлых поколений консоли.